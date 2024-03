Ricardo Gareca hizo pública su primera nómina de la selección chilena para los partidos contra Albania y Francia en la fecha FIFA de marzo. Listado que llamó la atención por la ausencia de Ben Brereton Díaz.

El delantero del Sheffield United no fue considerado en esta primera pasada y el Tigre explicó porqué no se sumará a los primeros encuentros de su mandato.

Brereton se perderá los partidos ante Albania y Francia (Foto: Javier Vergara/Photosport)

“No es nada en particular, son decisiones para ver otras alternativas nada más. No tiene que ver su actualidad”, indicó de entrada el estratega dejando en claro que no es tema su salida de Villarreal y arribo al equipo colista de la Premier League.

La ausencia de Ben Brereton

Pero tras ello, Gareca reveló el motivo que aleja a Brereton y que será clave para su retorno en las próximas convocatorias.

“Me gustaría que aprenda español. Es importante. Esta convocado hace dos años. Estuvo en la Copa América de Brasil, y ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”, indicó.

Pese a asegura que esto no condiciona a Díaz, si pidió mayor compromiso del ariete para poder integrarse mejor al equipo de todos.

“Si hay un interés para estar en la selección debe aprender español. Se lo manifesté personalmente. Es un impedimento que no hable español, no. Pero me gustaría porque lo considero fundamental dentro y fuera del campo de juego”, sentenció.

¿Cuáles fueron los delanteros convocados por Gareca?

En esta primera nómina Gareca se la jugó por los nombres de Darío Osorio, Cristián Zavala, Diego Valdés, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.