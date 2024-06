Este jueves Senapred declaró alerta amarilla para las regiones de Valparaíso, Maule y Metropolitana, debido una gran cantidad de lluvias que caerá en dichas zonas de nuestro país en un corto periodo de tiempo.

A raíz de esta situación, dos partidos que se debían jugar este viernes 21 de junio fueron suspendidos: Ecuador Sub 20 vs Canadá Sub 20 y Chile Sub 20 vs Paraguay Sub 20.

Cabe consignar que el duelo entre el combinado nacional y los guaraníes se jugaría este viernes a partir de las 16:00 horas de Chile en el Nicolás Chahuán Nazar de la ciudad de La Calera, pero las fuertes lluvias lo impedirán.

PARTIDO DE LA SUB 20 DE CHILE SUSPENDIDO POR LAS INTENSAS LLUVIAS

Esta información fue proporcionada por la periodista Andrea Hernández en su cuenta de X (Ex Twitter), que manifestó que la ANFP tomó la decisión de no disputar la segunda fecha del Cuadrangular Internacional por el mal tiempo.

“El domingo se reanudaría el certamen”, indicó en su red social la comunicadora del canal ESPN Chile.

El jugador del Orlando City celebrando su gol ante Canadá | FOTO: Comunicaciones ANFP

Con esto, habrá que esperar para ver cuál será el rival en dicho día y ver si de una vez por todas el Equipo de Todos podrá tener su segundo test (vienen de derrotar por 1 a 0 a Canadá con el gol de Favián Loyola).