El ex jugador de La Roja y el fútbol chileno se la juega por un jugador que brilló con luces propias ante Brasil.

La Selección Chilena sumó una dolorosa derrota ante Brasil el jueves pasado, la cual dejó tambaleando al equipo que dirige Ricardo Gareca en las actuales Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Si bien Chile no hizo un mal partido, no fue suficiente para sacar puntos y quedó hundido en el último lugar de la tabla de posiciones tras la agónica victoria de Perú sobre Uruguay en el día de ayer.

Vega quedó fascinado con el partido de Kuscevic. | Foto: Photosport

Para Marcelo ‘Toby’ Vega, eso sí, no todo es malo: el ex jugador de fútbol eligió a un punto alto en la caída ante Brasil y asegura que no puede salir nunca de la titularidad por el carácter que mostró ante los brasileños.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports mientras se debatía por los jugadores que mostraron carácter ante Brasil, Vega aseguró que Kuscevic fue de lo más destacado en La Roja y soltó: “Tiene que ser titular siempre”.

¿Repetirá titularidad ante Colombia el próximo martes? Ricardo Gareca deberá analizar si repite la dupla de centrales ante los cafetaleros o si se la juega por otro esquema y nombres. Colombia asoma como absolutamente trascendental para las aspiraciones nacionales de llegar a una nueva cita mundialista.

Lo que viene para La Roja

Chile no tiene descanso y este domingo emprenderá rumbo hacia Barranquilla, donde el próximo martes 15 de octubre tiene que enfrentar a Colombia a partir de las 5:30 de la tarde de Chile continental.