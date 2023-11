La Selección Chilena ya se encuentra en Ecuador para enfrentar su sexto partido por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026. Chile está necesitado de puntos si no quiere quedar resignado en la parte baja de la tabla.

El encuentro frente a los ecuatorianos será dirigido por Nicolás Córdova, quien tuvo que agarrar el fierro caliente de La Roja tras la renuncia de Eduardo Berizzo después del empate sin goles ante Paraguay el jueves pasado.

El DT interino de la Selección Chilena planea el regreso de Matías Catalán en el once titular, quien estuvo sentado en el banco frente a los guaraníes y no ingreso. Adicionalmente, otros dos jugadores que no fueron titulares ante Paraguay podrían aparecer ante Ecuador.

Aravena iría desde el arranque ante Ecuador. | Foto: Photosport

Se trata de Marcelino Núñez, quien frente a los paraguayos estaba suspendido tras su expulsión ante Venezuela y Alexander Aravena, quien, si bien ingresó en el segundo tiempo, ahora irá desde el arranque.

Según constató el periodista Cristián Alvarado de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, La Roja formaría el día martes contra Ecuador con:

Brayan Cortés en el arco; Matías Catalán, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez en el mediocampo con Alexis Sánchez enganchado; Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena en el frente de ataque.

Día y hora ante Ecuador

La Selección Chilena saltará a la cancha este martes 21 de noviembre a las 20:30 PM de Chile continental para medirse frente a Ecuador en Quito, capital ecuatoriana que suele ser hostil para La Roja tanto en Copa América como en Clasificatorias hacia citas mundialistas.

Lo que viene para La Roja

Este será el último partido de Chile durante el 2023. En 2024, La Roja se juntará en marzo para disputar compromisos amistosos en Europa y, tras eso, la Copa América de Estados Unidos en junio y la reanudación de las Clasificatorias mundialistas en septiembre nada más ni nada menos que ante Argentina.