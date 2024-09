Verónica Bianchi extermina el trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Chilena: "No midió el daño que..."

En la Selección Chilena aún se sigue comentando lo que fue la histórica derrota que sufrió el equipo comandado por Ricardo Gareca por las Eliminatorias Sudamericanas, en la que ‘La Roja’ cayó por 2-1 ante la Selección de Bolivia en el Estadio Nacional.

Analizando lo que fue el rendimiento del equipo de todos, la periodista Verónica Bianchi tomó el micrófono del programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports para expresar su malestar por lo que fueron los dichos de Ricardo Gareca en conferencia de prensa tras la caída ante los del ‘Altiplánico’.

“Yo siento que si podía ser peor el panorama, lo fue la conferencia de Gareca, yo espero, porque yo estoy segura que Gareca se equivocó y espero que hoy se haya dado cuenta de cómo se equivocó”, partió señalando Bianchi.

Siguiendo en esa línea, la comunicadora remarcó en que el ‘Tigre’ se equivocó en todo momento en la toma de decisiones en esta doble fecha de Eliminatorias y que coronó todo esto de una forma terrible tras lo que fueron sus dichos, en la que mostró cero autocrítica a su planteamiento.

Gareca se llena de críticas en La Roja | Foto: Photosport

“No estoy hablando de los cambios, que sí también se equivocó, pero me refiero a la conferencia puntualmente, porque yo creo que Gareca no midió el daño que le hace a la selección no reconociendo los errores”, apuntó en el programa mencionado.

Finalmente, Bianchi espera que el seleccionador nacional haya tenido su momento de reflexión personal y haya reculado a lo que fue su pensamiento tras el duelo ante Bolivia, en la que espera que el ‘Tigre’ de un golpe de mando pensando en las próximas finales que tiene Chile en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Para cambiar en la vida, en el fútbol o en lo que ustedes quieran, si tú necesitas hacer un cambio, de conducta o porque necesitas otros resultados, tienes que empezar por reconocer tus errores, no hay otra forma, si tú no eres capaz de reconocer los errores ¿Qué vas a cambiar?, me parece insólito, porque creo que termina perjudicando aún más a la selección, espero que haga un mea culpa”, concluyó.