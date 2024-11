Ante las múltiples bajas, Arturo Vidal volvió a ser nominado en la Selección Chilena . El entrenador Ricardo Gareca dejó atrás las diferencias con el “King” y decidió que el mediocampista de Colo Colo esté entre los convocados para los trascendentales encuentros ante Perú y Venezuela.

Cabe recordar que el bicampeón de América partidos atrás había sido muy crítico con la gestión del “Tigre”, ya que lo había tildado de “hueón” y también había opinado duramente sobre los futbolistas que han estado últimamente en las nóminas de la escuadra nacional.

Es por esto que algunos comentaristas y exfutbolistas del Equipo de Todos se han mostrado duramente críticos por el retorno de Vidal al combinado criollo, mientras que otros ven con buenos ojos la reaparición del volante de 37 años.

Waldo Ponce habla fuerte y claro sobre el regreso de Arturo Vidal a La Roja

El ex zaguero Waldo Ponce, en su rol como comentarista deportivo en Futuro Fútbol Club de Radio Pauta, se refirió a la vuelta del oriundo de San Joaquín a las citaciones de Chile.

“Yo pensando como futbolista y no como técnico, si viene Vidal y me ha estado criticando no me gustaría. No sé si hablaría con él pero no sería el mismo Vidal”, lanzó el mundialista con Chile.

Vidal se mostró arrepentido por las críticas hacia Gareca | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Es difícil, como compañero sería muy difícil tener la misma confianza con Arturo…”, finalizó el ex Universidad de Chile.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente duelo de La Roja será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Lima.