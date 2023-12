La Selección Chilena se encuentra en su búsqueda para su nuevo entrenador a partir del 2024, en el que tras la salida de Eduardo Berizzo, aún no dan con su sucesor, el cuál pareciera que está por caer y este sería el argentino Ricardo Gareca.

Ante la inminente llegada del ‘Tigre’ a ‘La Roja’, el ex jugador que fue dirigido por Gareca en Vélez Sarsfield, Waldo Ponce comentó en Radio Futuro la posibilidad que ya es casi una realidad de que el estratega argentino será el DT de Chile, en la que lo ve como un gran nombre.

“Es un técnico muy claro en su mensaje, él en una charla técnica analiza muy bien lo que significa tu rival y ese mensaje bien claro a los jugadores, que eso es super importante”, comenzó declarando Ponce.

Siguiendo con su explicación, ‘Waldini’ deja muy en claro que la sangre nueva que hay hoy en la Selección Chilena puede favorecerle mucho al inminente nuevo DT de ‘La Roja’ para lo que podría ser el inicio de su proceso.

“Para mí es un buen técnico, es el tipo que tiene un mensaje claro, ahora en el trabajo de cancha no tiene la intensidad que tiene Bielsa, no sé como trabajó Berizzo en el último tiempo, pero le va a favorecer mucho el tema de la intensidad de los muchachos ahora, que son más jóvenes, salvó alguno otro más grande. Es un tipo con personalidad, el ‘Tigre’ tiene prestancia, es canchero, eso también es importante, porque es un mensaje al futbolista”, declaró.

Con la casi asegurada llegada de Gareca a Chile, el ex defensor de la Selección Chilena pone las manos al fuego en el trabajo del ‘Tigre’: “para mí es el hombre, porque reúne esas condiciones que yo siento que un técnico lo necesita, necesita también de lo que tenemos poder sacar provecho, yo creo que es la persona indicada”.

Waldo Ponce y su anécdota con Ricardo Gareca en Vélez

Waldo Ponce fue adiestrado por Ricardo Gareca en lo que fue su paso por el fútbol argentino por Vélez Sarsfield y dentro de esa estancia, recordó una gran anécdota que tuvo con el entrenador argentino en su etapa como jugador, la que deja en evidencia la gran cercanía del ‘Tigre’ con los jugadores.

“El hombre es un tipo super derecho, pasó en mi caso personal ejemplo, yo me fracture la mano, Otamendi agarró mi puesto, la rompió y no tenía dónde ponerme, entonces él me llamaba todos los días a su oficina ‘Waldo, yo quiero que usted juegue’, yo le decía ‘profe, usted no tiene que darme explicaciones, usted póngame donde quiera ponerme, pero yo quiero jugar, pero es su decisión’, eso también para el jugador es importante”, cerró.