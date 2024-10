Este martes 29 de octubre, a contar de las 16:30 horas, el Campeonato Nacional de Primera División podría comenzar a tener un giro, pero no en la cancha, si no en los salones de la ANFP.

En ese momento, comienza la sesión del Tribunal de Disciplina, donde lo que Universidad de Chile debe demostrar si el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, mantuvo comunicación con la banca alba, pese a estar suspendido.

Sin embargo, algunos de corazón azul, no están muy de acuerdo con la postura del club de querer conseguir algún beneficio deportivo, producto de algún error de la escuadra rival, con la que pelean el título de campeón.

Uno de ellos es Waldo Ponce, quien lo primero que señala es que las pruebas deben ser muy poderosas para que puedan sancionar al archirrival. “Para que tenga validez esto que presenta la U, para que puedan quitar puntos, debe haber una prueba suficiente, contundente y clara para que esto pueda pasar”, dijo el ex zaguero azul en Futuro Fútbol Club.

Ponce: “No me gusta”

En relación a lo que le provoca la postura azul, el mundialista en Sudáfrica 2010 no lo dudo. “A mi, esta cuestión no me gusta, esto de la secretaría. Es como la del picado. Las reglas se deben cumplir y no que no vaya a pasar contra Colo Colo o la U o los más grandes, pero sí tienen que hacerles algo”, afirmó el ex seleccionado nacional.

Ahondando en eso, el ex futbolista señaló que esto ensucia la cancha y que todo se debe ganar, deportivamente hablando.

“Pero quitar los puntos y ganar eso por secretaría, no me gusta. El fútbol es deporte, es la pelotita, la cancha, ganar, empatar o perder dentro de la cancha. Las otras cosas son anexas”, cerró Waldo Ponce.