Los caminos de Waldo Ponce y la Selección Chilena se separaron hace más de una década, más precisamente en las Clasificatorias al Mundial de Brasil 2014 en pleno triunfo de La Roja ante Paraguay por 2 a 0, en el Estadio Nacional.

No obstante, el defensor central formado en la Universidad de Chile atesora con respeto, admiración y cariño todos los momentos que vivió representando a nuestro país en cada compromiso.

Incluso, “Waldini”, como le apodaban sus más cercanos, estuvo en cancha en el recordado empate 1 a 1 conseguido por el equipo dirigido en ese entonces por Claudio “Bichi” Borghi ante Francia en Montpellier, donde Ponce tuvo que marcar al mismísimo Karim Benzema.

WALDO PONCE LE MANDA UN “PALITO” A KARIM BENZEMA

El oriundo de Los Andes ahora disfruta de su rol como comentarista deportivo en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y en dicho espacio se vivió un particular momento que sacó a colación el exfutbolista Dante Eugenio Poli.

“La foto que tienes con Benzema la estás publicando y mandando a cada rato. Abres el mail y sale la foto de Benzema primero”, le indicó Poli a Ponce, mientras el resto del panel se reía de estos dichos.

Ponce junto a Benzema en el amistoso de La Roja ante Francia | FOTO: Archivo

El ex jugador del Zaragoza de España y Cruz Azul de México salió a defenderse con todo y de paso le tiró un palo al ex jugador del Real Madrid. “Es que tengo las redes conectadas y una foto aparece en todos lados y no es culpa mía que Karim Benzema no me pudo pasar ese día”, cerró entre risas.

¿EN QUÉ AÑO SE RETIRÓ WALDO PONCE DEL FÚTBOL PROFESIONAL?

El reconocido defensor chileno Waldo Ponce se retiró en 2017, pero sigue muy ligado al fútbol.