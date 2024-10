Siguen los entrenamientos de la Selección Chilena en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán pensando en los trascendentales duelos ante la poderosa Brasil en el Estadio Nacional y Colombia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Una de las grandes sorpresas de la nómina que reveló Ricardo Gareca hace algunas semanas fue la inclusión de Matías Zaldivia, defensor de Universidad de Chile, que se ha transformado en una de las grandes figuras del Campeonato Nacional.

Ante la baja de Paulo Díaz y Matías Catalán, el Tigre comienza a tomar decisiones en la zona defensiva y Zaldivia podría llegar a sumar minutos ante Brasil.

Waldo Ponce y la posible inclusión de Matías Zaldivia en el 11 de La Roja

Si hay una voz autorizada para hablar de la última línea del Equipo de Todos es Waldo Ponce, el cual ahora en su rol como comentarista deportivo de Radio Futuro entregó su punto de vista sobre una supuesta titularidad de Zaldivia.

“Es un tipo que está mostrando un gran nivel con Franco Calderón en la Universidad de Chile. Lo que me preocupa de Zaldivia es la velocidad y yo me fijé en el último partido que en una situación de juego que no tuvo tanta velocidad, eso me preocupa”, aseveró.

Zaldivia lucha por un puesto de titular en la Selección Chilena | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“Es difícil pero vamos a ver qué pasa en estos dos días con los entrenamientos”, concluyó el ex central de la U y la UC.

¿Cuándo juega Chile ante Brasil?

El siguiente duelo de La Roja será contra Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Válido por la novena fecha del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.