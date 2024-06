"Yo no hago concesión": Ricardo Gareca explica por qué autorizó la tardanza a los entrenamientos a Alexis Sánchez y no le dio permiso a Felipe Loyola

Mucho ruído generó la semana pasada la decisión de Ricardo Gareca respecto a no autorizar al jugador Felipe Loyola a disputar el partido de su equipo, Huachipato, en Copa Libertadores y dejándolo en la selección chilena.

Por otra parte, también hubo algunas críticas relacionadas a que Alexis Sánchez se sumase el día jueves recién, a las prácticas en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, es decir, tres días después del inicio de los trabajos.

Este lunes, Gareca de un modo bien confuso intentó explicar ambas situaciones. Lo primero, fue señalar que se trata de casos totalmente opuestos. “Son dos cosas diferentes, ¿No? Uno está terminando la temporada y el otro está jugando campeonato y torneos internacionales”, sostuvo el estratega.

En una extensa explicación, comentó que “me llamó el presidente (Pablo Milad), muy respetuoso me llamó y le expliqué la situación que estaba medio confusa para ustedes. Si yo llego a un acuerdo con la Federación en algún determinado momento y tengo una semana de trabajo para la fecha FIFA, que es lo que yo hice en mi proceso anterior con Perú trabajando una semana antes con jugadores del medio local, si llegara a tener esa posibilidad y los equipos locales están en plena competencia o en algo por el estilo, priorizo que los jugadores jueguen torneos internacionales”, argumentó.

Prosiguió señalando que bajo su mandato, no existe ningún tipo de concesiones. “Si yo tengo con fecha FIFA un determinado día como para que lleguen, la selección es la prioridad absoluta para nosotros en todo aspecto, en ese caso quiero cortar si bien las cosas terminantes no nos gustan, no me gustan, en este caso es importante porque de haber alguna concesión empezaría a abrir las puertas para cualquier tipo de concesión”, reafirmó el Tigre.

Sobre el tema del jugador acerero, puntualizó que al ser fecha FIFA, la prioridad es absoluta para la selección. “Entonces, para nosotros lo más importante es la selección por sobre todas las cosas. Si hubiese habido ese tipo de situación lo hubiese contemplado y hubiese dado prioridad al club. No tengan ningún tipo de dudas para que el club compitiese a nivel internacional. Como es fecha FIFA y nosotros optamos directamente a trabajar con nosotros y que la selección es prioridad absoluta para nosotros, por supuesto que entiendo las posturas de los clubes, de todos y si yo tengo que aclarar, no tengo ningún problema, pero para nosotros lo más importante es la toma de decisiones en la selección”, sentenció.

¿Qué ocurrió en el caso de Alexis Sánchez?

Sobre Alexis Sánchez, el final de su temporada fue determinante para otorgar unos días de descanso extra al Niño Maravilla.

“Respecto a lo de Alexis, son cosas totalmente diferentes. Termina la temporada, vemos como un proceso de recuperación el descanso de los jugadores y en ese caso, hubo jugadores que comenzaron el 3, hubo jugadores que comenzaron el 4 y en el caso de él, se le dio permiso para comenzar el 6″, confesó.

En el cierre, reiteró que no hay concesiones en La Roja y que no existe drama alguno en que un futbolista comience con un pequeño retraso su trabajos en La Roja. “No hay ningún tipo de concesión si no que vemos como posibilidades si el jugador lo pide, nosotros lo contemplamos y no hay ningún impedimento para su estado de forma, que haya un cambio o algo muy alargado que esto lo lleve a perder estado de forma, que esto empiece a correr alguna situación diferente, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto que un jugador pueda comenzar más tarde en este tipo de situaciones”, concluyó Gareca.

Loyola y Alexis, aclarada la polémica por parte de Ricardo Gareca (Photosport)

¿Cuál es el grupo de Chile en Copa América 2024?

Chile integra el Grupo A de la Copa América 2024 y se medirá ante Perú el 21 de junio, Argentina el día 25 y Canadá durante la jornada del 29 del mismo mes.