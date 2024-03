"Yo no lo hubiese citado": Nicolás Peric se pone en modo selección y le hace feroz tapa a este regreso en La Roja

La espera está llegando a su fin y este viernes será el estreno de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena, el cual será ante la dura selección de Albania válido por la fecha FIFA de amistosos del mes de marzo.

El ex entrenador de Perú tiene varias sorpresas dentro de sus convocados, donde destacan los regresos de viejas glorias: Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas componen la lista de jugadores que enfrentará a Albania y Francia.

Es precisamente este último sobre quien Nicolás Peric se refirió en ESPN Chile, diciendo que “Puede que no juegue y que no convierta, pero si es por ejemplo un tipo que logra alargar al equipo y hacer jugar a los extremos… no hay que medirlo solo por el gol”, dijo.

Eduardo Vargas vuelve a la Selección Chilena. | Foto: Getty Images

Sobre Vargas, Peric cree que el análisis no puede ser tan simplista y hay que ver meticulosamente otras cosas: “Hay que hacer un análisis de lo que quería Gareca y si Eduardo cumplió, veamos con qué nos quedamos y qué ganamos”, aportó.

En el cierre, e interpelado por Jorge ‘Pelotazo’ Gómez por cambiar de opinión, Peric da vuelta todo: “Yo no lo hubiese citado, si no ha jugado. Las primeras declaraciones de Gareca eran de los momentos y pasó a gusto personal”, remató.

Lo cierto es que Eduardo Vargas nuevamente se calzará la camiseta de la Selección Chilena, una en donde por lo general siempre rindió y estuvo a la altura del desafío cada vez que se le exigió.

El debut de Ricardo Gareca en La Roja

La Roja enfrentará este viernes 22 de marzo a Albania en Italia y después, 4 días más tarde, deberá presentarse en Marsella para desafiar nada más ni nada menos que a Francia, último finalista de la Copa del Mundo.