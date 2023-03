Este miércoles 8 de marzo arranca la versión 2023 del Masters 1000 de Indian Wells, que tendrá en el cuadro principal a 128 tenistas. Dos de ellos son chilenos, que hoy debutan luego de ganarse su lugar tras superar la Qualy del torneo: Cristian Garín y Alejandro Tabilo.

¿A qué hora juega Cristian Garín y Alejandro Tabilo?

Cristian Garín juega contra Daniel Galán en el tercer turno de la cancha 7, el que no debería comenzar antes de las 18:40 horas de Chile. El primer turno inicia a las 16:00 horas con el partido de Laslo Djere vs Ocar Otte, el cual es seguido por el duelo de Emil Ruusuvuori vs Constant Lestienne. Tras este partido, comenzará el de Garín.

Respecto a Alejandro Tabilo, jugará ante Maximilian Marterer en el quinto y último turno de la cancha 3. A las 16:00 horas arranca el primer turno en esta cancha, y será no antes de las 23:20 horas cuando salga Tabilo a la cancha. El duelo del chileno irá inmediatamente después del partido entre Diego Schwartzman y Federico Coria.

¿Dónde ver en vivo los partidos del Másters 1000 de Indian Wells?

El campeonato es transmitido por la plataforma de streaming STAR+, así como por algunas señales televisivas de ESPN.

Los partidos de los chilenos de la primera ronda se pueden ver en STAR+. Para ello, se debe seleccionar la cancha en la que juegan los tenistas. Por ejemplo, Cristian Garín juega ante Daniel Galán en la cancha 7, mientras que Alejandro Tabilo hace lo propio ante Maximilian Marterer en la cancha 3.

¿Qué pasa si ambos jugadores clasifican?

En caso de que tanto Garín como Tabilo ganen sus respectivos partidos de etse miércoles en Indian Wells, clasificarán a la segunda ronda del campeonato.

Cristian Garín se enfrentaría al japonés Yoshihito Nishioka, mientras que si Alejandro Tabilo logra clasificar enfrentará al estadounidense Maxime Cressy.