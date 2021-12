Cristian Garin anticipó el debut de Chile en la ATP Cup ante España: "Podemos jugar de igual a igual, no hay que presionar"

Cristian Garin ya dejó atrás la irregular temporada que tuvo en la ATP el 2021, en donde a ratos mostró un muy buen nivel de juego, pero después de Wimbledon cayó en un pozo del cual no pudo salir, sumado a lesiones que no le permitieron competir de la mejor manera.

Ahora, Gago busca partir de la mejor manera el 2022 junto al equipo chileno en la ATP Cup, en donde comparten grupo con España, Noruega y Serbia. Eso sí, a favor de la escuadra nacional, no estará Rafael Nadal por España ni tampoco lo hará el número uno del mundo, Novak Djokovic por Serbia.

En la previa del debut ante Roberto Bautista Agut este viernes 31 de diciembre a las 21:20, Cristian Garin habló sobre lo cómo se siente, el debut ante España y el desarrollo en general de la ATP Cup.

“Me siento más renovado, con más energía. Este año fue muy difícil en todo sentido y no solo para mí. Fue un año de muchos altos y bajos, y aún así terminé entre los 20 mejores. El 2022 lo veo con mucha ilusión, partir jugando aquí es buenísimo, me motiva”, aseguró en rueda de prensa.

Sobre el debut ante los ibéricos, Garin comentó que “Podemos jugar de igual a igual, no hay que presionar. No va a ser fácil, pero me siento mucho más tranquilo y con más ganas de superarme a mí mismo, de ir por algo mejor”.

En el cierre, Gago comentó que, pese a que no estará el número uno del mundo, el grupo y la ATP Cup siguen siendo extremadamente competitivas: “Primero viene España, pero igualmente cambia bastante Serbia sin Djokovic. Su ausencia pesa mucho, pero acá están los mejores del mundo, todos los equipos son muy competitivos. Tenemos nuestras chances, es el primer torneo del año para todos y hay que respetar a todos. Pesará que no esté Djokovic, pero es a eso en lo que nos enfocamos”.