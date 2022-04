Cristian Garin vs Alejandro Tabilo será transmitido EN VIVO por Star+ vía streaming ONLINE por la primera ronda del ATP de Múnich 2022.

Cristian Garin vs Alejandro Tabilo: Dónde VER EN VIVO el partido por la primera ronda del ATP de Múnich 2022

Star+ emite EN VIVO el partido de Cristian Garin vs Alejandro Tabilo por la primera ronda del ATP 250 de Múnich | BMW Open 2022 que se enmarca en la gira de polvo de ladrillo previo a Roland Garros.

Gago comenzó su gira de arcilla con semifinales en el ATP de Houston a inicios de abril, luego se bajó del Masters 1000 de Montecarlo y cayó en primera ronda en Belgrado ante Holger Rune por 6-3 y 6-1.

Por su parte, el Jano hizo semifinales en el Challenger de Sarasota, viajó contra el tiempo a Belgrado, donde recibió una wild card. Sin embargo, no pudo ante Óscar Otte: 6-0 y 6-3 fue el marcador ante el alemán. Ahora ingresó como perdedor afortunado al cuadro principal tras caer ante Jiri Lehecka en la final de la qualy por 6-4 y 7-6.

El chileno que resulte ganador del partido va con el ganador de Marcos Giron con Hugo Gaston en la segunda ronda del ATP 250 de Múnich

BMW Open | ¿Dónde ver a Cristian Garin vs Alejandro Tabilo por la primera ronda del ATP 250 de Múnich 2022?

Star+ transmitirá el partido que se jugará en el tercer turno de la cancha central que comienza a las 05:00 con Maxime Cressy vs Daniel Evans y sigue con Oscar Otte vs Marko Topo. Los chilenos saldrían a la cancha alrededor de las 08:00 AM. También se podrá ver el partido por TennisTV.