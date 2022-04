Alejandro Tabilo vs Hugo Gaston: Dónde ver EN VIVO el partido por los Octavos de Final del ATP 250 de Munich

Alejandro Tabilo busca una nueva gran actuación a nivel ATP y esta vez lo quiere lograr en el ATP 250 de Munich. El número dos de Chile superó este miércoles a Cristian Garín por parciales de 6-3 y 6-4 para dejar el historial entre ellos 2-1 a favor de Tabilo, pues ya había derrotado a Gago en Febrero pasado en el ATP de Santiago.

Ale venía de quedar eliminado en el Serbia Open en la primera ronda ante Óscar Otte por 6-0 y 6-3 tras tener una buen desempeño en el Challenger de Sarasota donde llegó a semifinales, pero el desgaste del viaje desde Estados Unidos a Belgrado le pudo pasar la cuenta al tenista nacional y no pudo seguir en la buena racha.

Ahora en Munich busca retomar el buen nivel y en Octavos de Final tiene como rival al francés Hugo Gaston. El galo superó en la primera ronda al estadounidense Marco Giron en tres sets, fue 6-4, 6-7(4) y 7-5 para Gaston.

Será el primer enfrentamiento entre el tenista chileno y el francés. El vencedor de dicho compromiso irá con el ganador que resulte entre el estadounidense Reilly Opelka y el alemán Óscar Otte en Cuartos de Final.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Hugo Gaston por los Octavos de Final del ATP 250 de Munich 2022?

El partido está programado para este jueves 28 de abril en el cuarto turno y no antes de las 10:00 am en la Cancha Central.

La jornada en dicho court inicia con el compromiso de Botic Van de Zandschulp y Yegor Geramisov en primer turno (05:00 AM de Chile), luego lo siguen Alex Molcan ante Casper Ruud (07:00 AM aprox.) y después Reilly Opelka ante Óscar Otte (08:20 AM aprox.) para finalizar con Tabilo ante Gaston.

¿Dónde puedo ver a Alejandro Tabilo vs Hugo Gaston por el ATP 250 de Munich 2022?

El compromiso lo puedes ver por la plataforma de Star+ y TennisTV