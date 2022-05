Cristian Garín vs Ilia Ivashka: | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a Gago en la segunda ronda de Roland Garros

Cristian Garín busca meterse entre los 32 mejore de Roland Garros 2022 y su rival de turno es el bielorruso Ilia Ivashka (50° ATP) y con quien no registra encuentros previos en el circuito, por lo marca un precedente para algún enfrentamiento en el futuro.

El chileno, número 36 del mundo, viene de superar al estadounidense Tommy Paul (33° ATP) en un en compromiso que se debió disputar en dos jornadas. El día lunes, a eso de las 21:00 horas de París, el nacional saltó a la Cancha 8 para jugar el duelo, pero la lluvia lo interrumpió y debió continuar en la jornada de martes.

A pesar de tener un inicio complejo, pues perdió el primer set, el número uno de Chile logró recuperarse y sacar a relucir todo su buen tenis para llevarse el compromiso ganando los tres parciales siguientes de manera categórica.

Recordemos que Gago en su participación de 2021, alcanzó los Octavos de Final. En dicha instancia, la primera raqueta de nuestro país cayó derrotada por el ruso y actual número dos del mundo, Daniil Medvedev por parciales de 6-2, 6-1 y 7-5.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garín vs Ilia Ivashka por la segunda ronda de Roland Garros 2022?

Garín vs Ivashka juegan este jueves 26 de mayo en el tercer turno de la Cancha 9 no antes de las 08:30 AM de Chile.

Televisión: ¿Qué canal transmite EN VIVO por TV a Cristian Garín vs Ilia Ivashka en Roland Garros?

Los compromisos de Roland Garros son transmitidos a través de las señales de ESPN 2 y ESPN 3, por lo que el duelo del chileno está por confimarse. De se así, podría ir a través de los siguientes canales:

ONLINE: ¿Quién transmite EN VIVO por STREAMING a Cristian Garín vs Ilia Ivashka?

El partido del chileno lo puedes ver a través de la plataforma de Star+.