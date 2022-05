La acción para Cristian Garín en el Masters 1000 de Roma, pues luego de sus triunfos el pasado día domingo ante el tenista italiano Francesco Passano y el martes ante el finlandés Emil Ruusuvuori y que ahora lo tienen instalado en octavos de final donde enfrentará a un jugador conocido y con experiencia en el circuito, como es Marin Cilic.

Gago viene de dos sólidas victorias en el Foro Itálico y que la ha dado buenas sensaciones luego de dejar atrás las lesiones. El chileno quiere volver al nivel que lo tuvo dentro de los mejores 20 tenistas del mundo en algún momento. Hoy, está en el casillero 45 del orbe, por eso es que en la capital italiana es una buena oportunidad para seguir haciendo una buena presentación.

En su camino se cruza Cilic, quien en segunda ronda superó a Cameron Norrie y quien era el noveno preclasificado del certamen. El croata revirtió su compromiso ante el británico tras caer en el primer set por 7-5, pero luego triunfó en el segundo y el tercer set por 6-2 y 6-1, respectivamente.

El historial entre el chileno y el europeo es favorable para este último. Han jugado dos veces: el primer cara a cara fue en el año 2019 y en la superficie de césped en el ATP de Queens. El número uno de Chile cayó por 6-1 y 7-6(5) en ronda de 32. El segundo enfrentamiento fue en el año 2021 en el Masters 1000 de Madrid en ronda de 64. Cilic se impuso por 3-6, 7-5 y 7-6(5).

Eso sí, este será el primer choque en polvo de ladrillo, una superficie que para el chileno es la favorita.

¿Cuándo juegan y dónde ver EN VIVO por STREAMING a Cristian Garín vs Marin Cilic por el Masters 1000 de Roma 2022?

El partido entre el chileno se juega este jueves 12 de mayo no antes de las 09:00 AM de Chile y no antes de las 15:00 horas local. Será en el tercer turno del Grand Stand Arena tras los compromisos de Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula en primer turno, seguido por Karen Khachanov vs Stefanos Tsitsipas.

El horario puede variar de acuerdo a cómo se desarrolle los dichos compromisos.