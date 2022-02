Cristian Garin no lo está pasando para nada bien en el circuito ATP. El número uno de nuestro país acaba de ser eliminado en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, donde era el campeón defensor y aquello la afectará de manera considerable una baja en el ranking.

Es que luego de su eliminación, Gago manifestó que aún mantiene un dolor en uno de sus hombros y que le está impidiendo jugar a gran nivel los torneos. Una lesión que lo viene aquejando desde la temporada pasada y que lo obligó a darla por finalizada antes de tiempo.

En referencia al complejo momento de Garin, Nicolás Jarry comentó lo que está viviendo la primera raqueta nacional y apuntó a que la presión que está teniendo su compatriota no muchos la pueden sobrellevar.

"Creo que a todo el mundo le afecta, tener la presión que él tiene muy pocos la saben manejar. Nunca he estado en su posición, así que no puedo hablar. Él ha hecho grandes cosas, cada uno tiene su proceso y las cosas que le pasan en la vida hay que aprender a manejarlas", dijo Nico en su arribo al país tras jugar el dobles del ATP de Río.

Además, enfatizó que no ha podido conversar con él y que estas situaciones son parte de y que solamente queda continuar trabajando, pero asegura que El Tanque saldrá de este mal momento.

"Es totalmente normal lo que le está pasando y nada, es seguir. No he tenido la posibilidad de hablar con él, porque solo hemos coincidido en dos torneos, pero no tengo dudas que va a salir de esta tranquilamente", cerró Jarry.