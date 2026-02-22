El tenista chileno Alejandro Tabilo sigue dejando huella en el circuito ATP. El nacido en Toronto, Canadá, se instaló en la final del Río Open tras vencer al peruano Ignacio Buse por 6-3 y 6-3, con la posibilidad de conseguir el título más importante de su carrera.

En la final, el zurdo se medirá ante el argentino Tomás Etcheverry, que llega tras un ajustado triunfo en tres sets por 4-6, 7-6 y 7-6 sobre el checo Vit Korpiva.

La definición promete ser un duelo intenso y muy disputado, especialmente porque ambos se enfrentaron hace tan solo una semana en el Argentina Open de Buenos Aires, donde Etcheverry se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4.

La millonaria recompensa que podría ganar Tabilo en Río | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

El millonario premio en juego en el Río Open

El Río Open ofrece no solo prestigio, sino también un premio económico millonario y puntos valiosos que pueden influir directamente en el ranking.

Si Tabilo logra consagrarse campeón, se llevará US$ 461.835, lo que equivale aproximadamente a $398.133.620 pesos chilenos. En caso de no levantar el trofeo, ya asegura US$ 248.480, equivalentes a $214.206.896 pesos chilenos.

Además, el triunfo le otorgaría 500 puntos ATP, permitiéndole subir hasta el puesto 37 del ranking mundial, consolidando un gran salto y destacando su evolución como uno de los referentes del tenis chileno en el circuito.

Alejandro Tabilo vs. Tomás Etcheverry en la final: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry se disputará este domingo 22 de febrero no antes de las 17:30 horas de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite el partido?

El partido será transmitido por ESPN en sus señales Premium.

Streaming: Así se podrá ver la final del ATP 500 de Río

Disney+ será el encargado de llevar el encuentro a través de plataformas digitales.