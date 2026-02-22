Alejandro Tabilo hizo un gran partido ante el peruano Ignacio Buse para pasar a la gran final del ATP 500 de Río de Janeiro, torneo donde ‘Jano’ se ha tenido que anteponer a adversidades y ha mostrado un gran nivel.

Frente a Buse, arrancó con dudas el compromiso y fue quebrado de entrada, pero devolvió la mano de manera rápida para encaminar el set 6-3 a su favor y quedar con medio pie dentro de la definición.

Tabilo definirá el título en Rio de Janeiro. | Foto: Photosport

En la segunda manga, el inicio fue parejo y ambos sostuvieron su servicio hasta el 3-3, donde fue el chileno quien golpeó con firmeza para ponerse en ventaja y de ahí no soltarla más: terminó siendo 6-3 para Tabilo y pase a la final.

En el otro partido de semifinales, Tomás Martín Etcheverry y Vit Kopriva están igualados en un set, pero el compromiso tuvo que suspenderse y está pendiente de reanudación.

Independiente de lo que pase en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, Alejandro Tabilo ya se aseguró aparecer en el puesto 42 del ranking ATP este lunes y podría subir aún más si se queda con la corona.

Alejandro Tabilo en la final de Río: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso se disputará este domingo 22 de febrero no antes de las 5:30 PM de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite el partido?

El partido será transmitido por ESPN en sus señales Premium.

Internet: Así se podrá ver la final del ATP 500 de Río

Disney+ será el encargado de llevar el encuentro a través de plataformas digitales.