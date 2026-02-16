Un duro estreno tuvo Cristian Garin (89° del ranking ATP) en el ATP 500 de Río de Janeiro donde cayó en dos sets ante el argentino Thiago Tirante (92°) por 7-5 y 6-3 en casi dos horas de juego. En tierras cariocas, ‘Gago’ jugó su primer partido oficial tras el fallecimiento de su padre Sergio hace un par de semanas.
Tras la derrota, el ariqueño no escondió su frustración y entregó potentes declaraciones del momento que vive en lo personal y en el circuito. “Estoy frustrado, creo que lo intenté. Han sido semanas difíciles. No me pude encontrar nunca cómodo. Estos días así no ayudan mucho, tengo que volver a encontrar una estructura”, confesó en conversación con AS Chile.
La raqueta nacional no se quedó ahí y lanzó un desgarrador desahogo: “Nadie va a estar bien, es imposible estar bien, ¿pero qué voy a hacer? Así es la vida, difícil, dura, pero elegí el tenis. Es mi profesión, lo amo. Días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa, pero al final es lo que me encanta y tengo que volver a buscar fuerzas”, reveló.
Finalmente, y de cara a lo que viene, reconoció tener pocas expectativas para el ATP 250 de Chile que se disputará la próxima semana en Santiago. “Para el Chile Open no tengo ninguna expectativa. Creo que como objetivo tengo que volver a enfocarme, es lo que quiero. Tengo que hacer cambios ahora, estoy con ganas de salir adelante, pero es difícil, hay días muy buenos y muy malos, me lo tomo día a dia”, declaró.
“Han sido dos años muy duros en lo personal y en lo tenístico. Estoy intentando encontrar fuerzas, estructura y ver qué pasa para salir adelante. Venía bien y no me sentí bien”, cerró.