Un profundo dolor golpeó este viernes al tenis chileno tras confirmarse el fallecimiento de Sergio Garín, padre del tenista nacional Cristián Garín, en una noticia que generó conmoción tanto en el mundo deportivo como entre los seguidores del “Gago”.

Según se informó, Sergio Garín venía enfrentando complicaciones médicas durante los últimos meses, situación que finalmente derivó en su lamentable deceso. La noticia se conoció durante la jornada y rápidamente provocó múltiples muestras de apoyo hacia el jugador y su entorno más cercano.

Cristián Garín alcanzó a estar junto a su padre en los últimos días, ya que se encontraba de regreso en Chile tras su participación en el Abierto de Australia. El tenista se preparaba para competir en el Challenger de Concepción y posteriormente integrar el equipo chileno en la serie de Copa Davis ante Serbia.

Sergio Garín fue una figura clave en la vida y carrera del deportista. Fue él quien le inculcó el amor por el tenis desde muy pequeño, comenzando a entrenar con su hijo cuando apenas tenía cinco años, dando inicio a un camino que con el tiempo llevaría a Cristián a consolidarse en la élite del circuito mundial.

A lo largo de los años, Sergio acompañó de cerca la trayectoria de su hijo, estando presente en múltiples torneos internacionales junto a su esposa Claudia Medone, además de numerosas series de Copa Davis tanto en Chile como en el extranjero, siempre apoyando de manera incondicional.

En redes sociales, cientos de fanáticos del tenis y del deporte se han volcado a enviar condolencias al tenista en este difícil momento personal.

