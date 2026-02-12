El Argentina Open 2026 entra en tierra derecha y la presencia chilena sigue firme en Buenos Aires. Tomás Barrios (114°) quiere seguir avanzando en la gira sudamericana sobre arcilla y ahora tendrá un desafío mayor en los octavos de final del ATP 250 trasandino.

El chillanejo ha mostrado solidez en la semana y buscará dar un golpe ante Luciano Darderi (22°), segundo sembrado del cuadro. En una superficie que históricamente le acomoda, la raqueta nacional intentará meterse entre los ocho mejores del torneo.

Estre cruce entre el chileno y el italiano cruce que promete intensidad desde el fondo de la cancha y largos intercambios en la arcilla porteña.

Tomás Barrios viene de derrotar aL brasileño Thiago Seyboth Wild | FOTO: Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

¿A qué hora jugará Tomás Barrios vs. Luciano Darderi?

Tomás Barrios enfrentará al ítalo-argentino Luciano Darderi este jueves 12 de febrero por los octavos de final del Argentina Open 2026, torneo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El partido está programado para las 13:00 horas de Chile (13:00 en Argentina) y se jugará en la cancha principal del recinto.

¿Dónde ver a Tomás Barrios vs. Luciano Darderi?

El encuentro podrá verse en Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium, plataforma que transmite la gira sudamericana de arcilla para Chile y gran parte de Latinoamérica.