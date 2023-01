Luego de tres años, por fin habrá Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, algo que se extrañó y que la pandemia restringió debido al tema aforos y que las autoridades decidieron no realizar.

Pese a todo, la comisión organizadora y los canales oficiales, 13 y TVN, optaron por mantener a la pareja de animadores de los años 2019 y 2020, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, respectivamente.

Los anfitriones, ya se encuentran en los primeros ensayos y en conversación con Lás Últimas Noticias, Godoy comentó sobre un elemento puntual que va de la mano que se hace con la fonoaudióloga y que es el Vocal Feel, un dispositivo que permite hidratar las cuerdas vocales.

"La idea es que no te falle la voz, usar bien las cuerdas vocales, no carretearlas y que no te quedes disfónica", sostuvo la animadora a LUN. El Vocal Feel sirve para entrenar la voz y se trata de una máscara facial que contiene un filtro humidifcador con una válvula unidreccional, tal como cuenta la fonoaudióloga Bárbara Carvajal, quien trabaja con los animadores.

"La máscara mejora la resonancia disminuyendo el esfuerzo vocal y las trensiones musculares inadecuadas. Cuando la persona respira, el aire entra por el humidificador lo que permite hidratar las cuerdas vocales", detalló Carvajal quien señaló que desde luego este sistema ayuda pensando en la Quinta Vergara que es un espacio amplio, con mucho ruído y al aire libre.

Esta será la tercera ocasión que animarán Viña María Luisa Godoy y Martín Cárcamo (Agencia Uno)

"Después que hacemos los ejercicios la voz se escucha súper limpia, muy nítida, súper bien", puntualizó María Luisa Godoy, quien agregó que ya han realizado junto a Cárcamo cuatro a cinco ensayos y quedan semanas aún por seguir.

La LXII edición del Festival de Viña del Mar se llevará a cabo entre los días 19 al 24 de febrero y ya hay artistas confirmados como Karol G, Maná, Alejandro Fernández, Paloma Mami y Los Jaivas, entre otros.