Ya era hora. Los fans al fin podrán ver Avatar 2: El Camino del Agua en la comodidad de sus hogares, porque los responsables de la película acaban de confirmar la fecha de estreno en plataformas de streaming.

Si bien la película se podía ver hace meses en sitios y aplicaciones de compra y arriendo digital, aunque con el pago de una alta suma de dinero de por medio, ahora se incorporará a servicios digitales de suscripción, por lo que no habrá que pagar extra para acceder a la película.

La producción dirigida por James Cameron concretará este gran debut a seis meses desde su estreno original, cuando aún se mantiene disponible en algunos cines del mundo y cuando ha recaudado más de 2.300 millones de dólares a nivel mundial.

Este último hito hizo que el largometraje se convirtiese en la tercera película más taquillera de la historia, después de Avatar (2009) y Avengers: Endgame (2019) aunque superando a Titanic (1997), del mismo Cameron.

Cuándo y en qué plataforma de streaming se estrena Avatar 2

Avatar: The Way of Water debutará en el catálogo de Disney+ el próximo 7 de junio.

Al menos así se dejó saber a través de un anuncio que hay sido viralizado en las últimas horas, en las redes sociales de la plataforma y la película.

De qué se trata Avatar: El Camino del Agua

En la nueva aventura, Jake Sully y Neytiri, ahora padres, hacen todo lo posible para mantener unida a su familia.

Cuando acontecimientos imprevistos los obligan a abandonar su hogar, los Sully viajan por los vastos parajes de Pandora para finalmente llegar al territorio dominado por el clan Metkayina que vive en armonía con los océanos que los rodean.

Allí, los Sully deben aprender a navegar tanto el peligroso mundo marino como la incómoda dinámica de ganarse la aceptación de la nueva comunidad.