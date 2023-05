Han pasado cuatro años desde la última vez que Black Mirror nos llevó a dar un paseo por los potenciales horrores del desarrollo tecnológico. Ahora, Netflix acaba de revelar los títulos y las sinopsis para los capítulos que compondrán la sexta temporada de la alabada serie de ciencia ficción británica.

El creador de la serie Charlie Brooker estuvo a cargo de los guiones para los cinco nuevos episodios, además de oficiar como productor ejecutivo del proyecto antológico.

Los episodios llevarán por título: Joan Is Awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day y Demon 79. Y están proyectados para debutar en junio próximo.

¿De qué se tratan los capítulos de Black Mirror 6?

Joan Is Awful (Joan es horrible)

Una mujer promedio se sorprende al descubrir que una plataforma global de transmisión ha lanzado una prestigiosa adaptación dramática televisiva de su vida, en la que es interpretada por la estrella de Hollywood Salma Hayek.

Dirigida por: Ally Pankiw

Elenco: Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney, Ben Barnes.

Loch Henry (Lago Henry)

Una joven pareja viaja a un tranquilo pueblo escocés para comenzar a trabajar en un gentil documental sobre la naturaleza, pero se ven atraídos por una jugosa historia local que involucra eventos impactantes del pasado.

Dirigida por: Sam Miller

Elenco: Samuel Blenkin, Myha'la Herrold, Daniel Portman, John Hannah, Monica Dolan

Beyond the Sea (Más allá del mar)

En un 1969 alternativo, dos hombres en una peligrosa misión de alta tecnología luchan con las consecuencias de una tragedia inimaginable.

Dirigida por: John Crowley

Elenco: Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton, Rory Culkin.

Mazey Day (Día de Laberinto)

Una estrella con problemas es perseguida por paparazzi invasivos mientras lidia con las consecuencias de un incidente de atropello y fuga.

Dirigida por: Uta Briesewitz

Elenco: Zazie Beetz, Clara Rugaard, Danny Ramírez

Demon 79 (Demonio 79)

Norte de Inglaterra, 1979. A una tranquila asistente de ventas se le dice que debe cometer actos terribles para evitar un desastre.

Dirigida por: Toby Haynes

Elenco: Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley, David Shields