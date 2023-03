César Huispe, más conocido como Cesarito de Críticas QLS, dejó en el pasado sus polémicas y batallas con la activista body positive Antonia Larraín, para apuntar sus dardos al humor del Festival de Viña 2023. En su nuevo video, reventó prácticamente a todos y cada uno de los comediantes que pasaron por el escenario de la Quinta Vergara.

¿Qué dijo Cesarito del humor en el Festival de Viña 2023?

La masacre fue en orden de presentación y partió con Cesarito tildando la rutina de Pamela Leiva, una de las más exitosas y que prácticamente no recibió críticas, como una presentación con "humor para viejas solteronas y califas".

Pero también admitió que "no disfruté esta rutina netamente porque no era para mí. Pamela Leiva supo súper bien quién iba a ser su público y se manejó acorde al tema. Se veía relajada en el escenario, su relato era coherente, los remates estaban bien puestos. Pero yo, al ser un hombre adulto, nada que ver con el target de esta mina".

"Vergonzoso, lejos como el punto cu**** más bajo de todo este certamen internacional tan importante", repasó.

Sobre Diego Urrutia y el aceptar hacer una rutina a una semana del festival, tras la caída de Yerko Puchento, Huispe estableció que "o estai muy desesperado en busca de aprobación o que querí cualquier plata".

"No entendí la mitad de las hueás que hablaba y no porque estuviera avergonzado tratando de no mirar la pantalla. Así que bien supongo", comentó.

Pasando a Belén Mora, Cesarito sostiene que "el súper chiste, ese de la ensalada, no tenía pies ni cabeza, porque ya la premisa partió mal (...) Seguido de que la hueá era súper larga y sin ni un remate o algo que fuera particularmente gracioso".

En tanto, aseguró que Rodrigo Villegas "hizo puros chistes culiaos del Morandé [con Compañía]. Puros chistes dirigidos pa' simios que se tiran peos y van a moteles. Eso es todo".

"La quinta noche fue el turno de Stuart Little [Fabrizio Copano] que le costó caleta al principio. Como saben no tengo cosas muy buenas que decir respecto de este roedor con lo poco y nada que lo conozco", subrayó.

Aunque luego Cesarito indicó que "la rutina del Jerry honestamente funcionó, y me sacó un par de risas debo decir. Porque, a diferencia de los otros comediantes, no se limitó a hacerlos cantar o a que se excitaran así con minos culpaos musculosos, sino que a hacer una rutina".

"Además, a diferencia de la plaga de ñuñoínos que repleta los bares, no se trató únicamente de él", rescató.

La velada de Laila Roth la tildó como "bien triste". Esto porque "la mina estaba más nerviosa que la chucha y se reía nerviosamente cada tres segundos. Pero la gente le estaba dando la oportunidad, al principio".

"¿Era fome la mina? Put* sí, era fome. Yo, en lo personal, le encuentro un encanto a los chistes culpaos tomes, los chistes de papá; pero entiendo que caleta gente no y ya. Fome. FOME. Pero igual la mina lo estaba intentando", advirtió.

Cesarito de Críticas QLS revienta el humor de Viña 2023.(Foto: Youtube)

Finalmente, en un resumen de su análisis, rescató la rutina de "El Ratón" (Copano) como el "menos fome culiao", mientras que a Pamela Leiva la destruyó sin vergüenza.

"El más malo de los malos fue el de Pamela Leiva. Porque era incómodo ver cómo se le aplaudía a una caricatura del martes femenino. Lo peor es que la gente que aplaude este tipo de rutinas y este falso empoderamiento, se llena el hocico con que no se opina del cuerpo ajeno y que la mujer no es solo un objeto", lamentó.

Por otro lado, Cesarito también habló de "lo que más me gustó" del festival: "fue condescendiente con los cabros chicos solamente para mostrarles que no tienen la incidentes que ellos creen que tienen. El humor machista del tío facho del asado está más vivo que nunca y lo peor, put* que es rentable".

"No tení al Like Morandé diciendo '¿cuánto cobra la mara**?' En horario para mayores, pero tení a otra mina definiéndose a sí misma como una", cuestionó Huispe, sobre todo por los aplausos y los vítores que recibió Leiva de parte del público.

Antes de cerrar, en modo sarcástico, le deseó larga vida al Festival de Viña: "que le den gaviota a todos los hueones que están activamente menospreciándote y sacándote plata. Que siga, por favor. Esa es la tónica de la industria del entretenimiento chileno actualmente: insultar al televidente y dejarlo en evidencia en su estupidez".