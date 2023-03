Cesarito, de Críticas Qls, arrasa con la crítica de Anto Larraín a The Whale

Una semana tuvo que pasar para que Cesarito, de Críticas Qls, decantara sus pensamientos y finalmente reaccionara a los cuestionamientos de Anto Larraín a la película The Whale, con Brendan Fraser.

¿Qué dijo Cesarito de la crítica de Anto Larraín a The Whale?

En un análisis que se extiende por cerca de 20 minutos, César Huispe se adentra en las razones por las que le pareció interesante la producción dirigida por Darren Aronofsky, llegando a la conclusión de que su tema principal, más allá de los trastornos de salud mental, se trata de una defensa de "la autenticidad" de las personas.

Cesarito expone que "en particular, creo que de eso se trata The Whale: es sobre el amor y el perdón expuestos por este personaje que, claramente como pasa encerrado todo el día, todos los días, puede tomar caldo de cabeza sobre lo absolutamente egoísta que fue con sus seres queridos".

"Pero si lo pensai al menos Charlie se atrevió a ser genuino consigo mismo al menos. Claro, siendo enfermo de chato con todo el resto de mundo. Pero pagó por eso en sanidad metal y física. Por lo mismo, en la película nunca muestran al Charlie flaco, así como 'ay, recuerdo esos momentos en que era flaco...', porque eso ya pasó", planteó.

Entonces, conectó su crítica con la polémica que desató la activista body positive la semana pasada al cuestionar el film sin siquiera verlo.

Cesarito plantea que "si quieren buscar ejemplos de personas que le temen a la sinceridad o que son muy poco auténticas, no vayan más lejos que las personas que hablaron mal de esta película, tachándola de gordofóbica y retrógrada, porque el actor no era ni obeso mórbido, ni gay".

"Si hay algo que se puede desprender de este tipo de personas... Pero es que, hueón, de nuevo perdón por ponerla de nuevo en la palestra, pero es que me la dejan tan fácil... Es: tal como aborrece Charlie, el discurso ensayado de conceptos correctos, sin ningún tipo o atisbo de personalidad detrás de él".

"Noten a estas personas hijas de lo digital y fíjense en cómo entablan una conversación, ya sea escrita o verbal, cuando se les acaban las palabras memes que repiten, porque suenan bonitas y te hacen parecer culto pero que a la vez, se nota que no manejan", destacó.

De paso hace un llamado: "intenta acercarte a ellos por qué no se deberían usar trajes gordos, o por qué un gay solamente podría hacer un gay, sin usar ninguno de los términos meme y vai a ver cómo los argumentos se les empiezan a desmoronar de a poquito".

"Que alguna de estas personas, no en internet, te explique cómo funciona la gordofobia, que tratan igual a un haitiano, a un peruano y a un guatón acá en Chile... eh... Por supuesto. Pero no en internet y no con la cosificación de la hegemonía romantizada", subrayó Huispe.

En conclusión, el hombre de Críticas Qls expuso que "lo que estoy tratando de decir es que si la hija de Charlie posteara su ensayo sobre la ballena ahora en 2023, la harían pic*. Dirían 'oh, la hueona payasa, que quiere ser única y diferente por encontrar fome un pedazo de obra literaria como Moby Dick' y eso la haría tener que adaptar el tono, para poder encajar. Para caer bien. Y ya no sería esta persona con sus propias ideas y opiniones, sino que sería una persona más".

"Qué absurdo que a la gente le parezca tan aterradora la idea contraria a lo ya socialmente establecido", remató Cesarito.