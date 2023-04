"Nunca imaginé entrar al túnel del cáncer", es una de las primeras frases que se le escucha decir a Claudia Conserva en el nuevo adelanto de Brava, el documental de TVN en el que se retratará la lucha de la animadora de televisión desde de que fue diagnosticada.

¿Cómo es el documental de Claudia Conserva contra el cáncer?

Las imágenes inéditas se dieron a conocer en el programa de la señal estatal Hoy se Habla, donde se resaltó la necesidad de poner en relevancia el padecimiento que afecta a la conductora de MILF desde hace más de 9 meses.

La imágenes evidencian cómo su esposo Juan Carlos Valdivia ha estado con ella a cada paso del camino. En un momento particularmente difícil, Claudia le pregunta "¿No quieres decirme nada?", mientras que él le responde "todo va a estar bien".

En tanto, otro pasaje muestra un punto crítico de Conserva en soledad: "No tengo pestañas, no tengo cejas, me molesta la luz. No me puedo bañar en la piscina, salir a pasear, tomar, comer, fumar", dice molesta.

"Intratable", se acusa Conserva. "Hay que tener mucha paciencia para estar con una persona con cáncer".

Por su lado, la hermana de Claudia, Francesca Conserva, habló de los últimos capítulos de MILF sobre lo que se podrá ver en el documental.

"Yo solo puedo decirles, desde mi vereda, que estoy bastante involucrada en el proyecto. La grabé, edité y solo quiero decir que no pretende ser un informativo. Es un registro muy honesto", explicó Fran.

Y añadió: "Es muy honesto, porque Claudia también, fue un proceso en el que se desprendió de toda la vanidad y se mostró realmente tal cual es. Siento que, desde mi punto de vista que conozco el material, que es interesante verlo".

"A ratos muy crudo, a ratos lidiando con un humor de hermanas, a veces negro, a veces blanco, llanto, risas. Fue un transitar súper psicodélico, una montaña rusa", especificó la panelista del programa de TV+.

Antes de cerrar, Fran aseguró que "lo que yo siento, es que mucha gente se va a sentir identificada porque como que nadie se muestra mal, y dejas atrás todo el ego, más una persona como Claudia que es bonita y es pública".

¿Cuándo se estrena el documental de Claudia Conserva contra el cáncer?

Por el momento, TVN aún no anuncia cuándo se podrá ver el documental a través de sus pantallas. Pero dado el revuelo que ha causado, es muy probable que pronto se anuncie una fecha.