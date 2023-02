Este viernes se concretó la coronación los embajadores del Festival de Viña 2023, por parte del diario La Hora, organizador de la competencia paralela de popularidad en el certamen. Y finalmente ¡Tita Ureta sí tuvo piscinazo!

¿Cómo fue el piscinazo de la embajadora de Viña 2023?

Isidora Tita Ureta y José Luis Repenning, ambos de Canal 13, resultaron ser los primeros ganadores del concurso.

Y a pesar de que se había dicho que no habría piscinazo este año, tras la anulación de la competencia que buscaba a una Reina de Viña, la panelista de Juego Textual se tiró un piquero en el Hotel Nilahue, siguiendo las pautas sustentables con las que ya se había lucido en La Gala de Viña.

Luciendo un traje de baño confeccionado con redes de pesca recicladas, al igual que el vestido que vistió en la Noche Cero, Tita se lanzó al agua sin problemas.

"Esto es hecho con redes de pesca, lo hicimos hoy en la mañana con un equipo chiquitito, con mis amigas para darle una segunda vuelta a estas redes que encontramos en el sur de Chile", manifestó

Revisa el piscinazo de la embajadora de Viña 2023:

Más tarde en una publicación compartida en Instagram, Tita Ureta resaltó que "siempre soñé con lo que me está pasando. Todo empezó en noche cero, ese vestido de redes de pesca lo busqué tanto tiempo".

"Hoy quisimos seguir y en unas horas me armaron al cuerpo las últimas redes que quedaban. Quedó lindo verdad? Gracias @majo_olas Creo que el Festival de Viña nos une como chilenos".

"Crean o no en la tradición, yo me sentí cómoda tirándome al agua que quiero que tanto cuidemos. Gracias a quienes votaron y a los periodistas que me han demostrado tanto cariño estos días. Los amo", puntualizó.

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)

¡Embajadora de Viña 2023 Tita Ureta sí tuvo piscinazo! (Foto: Instagram)