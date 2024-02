Análisis de la segunda noche del Festival de Viña del Mar: Despertó el monstruo y se devoró a quién no debía

Y hubo un día donde despertó el monstruo de la Quinta Vergara. De vivir un momento mágico e inolvidable con Andrea Bocelli, se pasó a la tensión con lo mostrado por Javiera Contador quien fue la gran víctima de la jornada. El cierre de la noche, se reactivó con un encendido show de Miranda!

Pero yendo a lo primero, lo mostrado por el tenor italiano fue espectacular y algo quizás, nunca antes visto en el Festival de Viña del Mar. Una voz maravillosa donde estuvo acompañado por su hijo Matteo, la cantante norteamericana Pia Toscano y la soprano puertorriqueña, Larisa Martínez.

Tras el final de su presentación y la entrega de las dos gaviotas en Braille, el monstruo despertó y era para pedir la gaviota de platino, que no llegó y encendió los ánimos. Brillante lo de Bocelli quien sin duda se queda con un 7,0.

Bocelli en su noche soñada (Agencia uno)

Javiera Contador: Víctima del monstruo donde ella mostró pocas armas

Cerca de media hora y el público seguía pidiendo el codiciado trofeo para el italiano incluso a llegar a gritar “nos robaron la gaviota”, dejando en riesgo a quien venía a continuación y era Javiera Contador, pero los animadores tuvieron que salir a explicar que tal premio no existía lo que hizo encender más los ánimos.

La actriz salió a escena con el ambiente potente, no querían oírla a ella, si no que ellos fuesen escuchados, pero ya era todo en vano. Javiera, lejos de mostrar el oficio por sus años en el arte, sintió más presión y su rutina perdió el hilo (más bien, nunca lo tuvo), lo que hizo que numerosas veces dijera que estaba nerviosa, que ella seguiría haciendo humor y salvo la invitación a la familia Larraín, sus compañeros en la serie Casado con Hijos, algo la salvó. Pero no hubo premios y solo una actuación para el olvido. Más tarde en conferencia el desahogo fue potente y la comediante lloró ante los periodistas, por cierto, de manera entendible.

Lastimosamente y con el respeto que se merece, acá hay que evaluar lo mostrado en escena, entonces Javiera Contador se queda con un 2,5.

Javiera Contador invitó a sus compañeros de Casado con Hijos que algo la salvaron (Agencia Uno)

Miranda, cerró la noche con música y colorido

Ale Sergi y Juliana Gattas, duo que le da vida a Miranda, cerraron la segunda noche de festival y lo hicieron con sus más grandes éxitos, lleno de baile y colorido.

Muy poco que evaluar, si no más bien aplaudir y que permitió al menos, terminar en fiesta, una noche difícil que sirvió para salir de la Quinta Vergara, al menos con algunas sonrisas. Miranda, un 6,5.

Miranda hizo bailar al agitado público de Viña del Mar (Agencia Uno)

¿Quiénes actuarán en la tercera noche del Festival de Viña 2024?

Este marres 27 de febrero continúa el Festival de Viña del Mar. Los artistas que darán vida a la jornada son Maná, Luis Slimming en el humor y al cierre, el grupo australiano Men At Work.