Una inesperada confesión se suscitó en medio de la más reciente emisión del programa de TV+ Tal Cual, cuando el panelista Jordi Castell se dispuso a confesar su más grande y contundente fracaso.

¿Cuál es el mayor fracaso de Jordi Castell?

En conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, el fotógrafo habló de su gran fail a propósito de que en el espacio televisivo estaban discutiendo la compleja situación que atraviesa el cantante Miguel Bosé, quien tuvo que vender su vivienda para solventar las deudas que lo aquejan.

Fue en ese momento que Castell lanzó: "A mí cuando peor me fue, que fue cuando cerré la pastelería. Fue un fracaso, gente cercana me orientó y me dijeron 'cierra eso'. Ahí entendí el daño de mi propia inexperiencia".

Lo más significativo de esa instancia, es que fue ese el punto de inflexión en el que cortó sus lazos con las tarjetas de crédito. Hizo un ritual y literalmente las cortó.

"No he vuelto a tenerlas. Yo no gasto lo que no tengo. Tengo dos chauchas y vivo con esas dos chauchas. Eliminé todo", explicó Jordi.

Así mismo, se sinceró y expuso que "a mí lo que me salvó y lo que salvó mi economía en ese momento de mi vida fue la Cuenta Rut. Aprendí a ser responsable con lo que tengo y con lo poco que tenía en algún minuto".

Eso, porque después de la debacle con la pastelería, "fui pobre (...) Después de la pastelería yo quedé pobre y tenía que pagar dividendo".

"No me fui del departamento porque sabía que tenía que salvar la certeza que tenía, que era el departamento", admitió al final.