[FOTOS] The Last of Us estrena su capítulo 6 volviendo a su día habitual: ¿A qué hora sale el episodio?

The Last of Us vuelve a sus pautas habituales y tras la excepción de la semana pasada en que adelantó el debut de su episodio, ahora el capítulo 6 de la serie de HBO retoma su fórmula de estreno regular de los domingos.

¿Cuándo sale el EP 6 de The Last of Us en Chile?

El quinto episodio de la serie verá la luz en HBO Max a partir del DOMING 19 DE FEBRERO a las 23:00 horas, una vez más en paralelo con su estreno en canal lineal HBO, el mismo día y a la misma hora.

Los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 23:00 horas en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el que ya está proyectado para el 12 de marzo.

¿Cuándo sale el 6to capítulo de The Last of Us en el resto de Latinoamérica?

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿De qué se trata The Last of Us, capítulo 6?

Joel y Ellie siguen viajando en dirección a Wyoming para encontrar a Tommy, el hermano del guardián de la joven inmune. En el camino, la adolescente se sincerará sobre de su fallido intento de salvar a Sam con su sangre.

Cuando ambos llegan a un nuevo lugar, para suerte de ellos, los hermanos se reúnen y se dan un fuerte abrazo.

Sin embargo, el afectuoso reencuentro da un giro cuando la reunión entre ambos comienza a lucir poco agradable, por las diferencias que cada uno siente sobre el escenario en que se encuentran. Además, alguien advierte a Ellie sobre una posible e inminente traición.

Revisa un adelanto del episodio 6 de The Last of Us a continuación:

Revisa imágenes inéditas del capítulo 6 de The Last of Us:

¿A qué hora sale el capítulo 6 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

