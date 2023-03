[FOTOS] The Last of Us estrena su capítulo 8: ¿Cuándo y a qué hora sale el episodio?

The Last of Us se encamina hacia su final después de la emotiva entrega del fin de semana pasado. Ahora, un nuevo grupo de personas pondrá en aprietos a Joel y Ellie, por lo que tendrán que sacar a flote sus mejores características para aferrarse a la sobreviviencia.

¿Cuándo sale el EP 8 de The Last of Us en Chile?

El octavo episodio de la serie verá la luz en HBO Max a partir del DOMINGO 5 DE MARZO a las 23:00 horas, en paralelo con su estreno en canal lineal HBO, el mismo día y a la misma hora.

Los nuevos episodios de la serie se siguen emitiendo los domingos a las 23:00 horas en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el que ya está proyectado para el 12 de marzo.

¿Cuándo sale el 8vo capítulo de The Last of Us en el resto de Latinoamérica?

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿De qué se trata The Last of Us, capítulo 8?

Mientras Joel intenta recuperarse de la herida que le cosió Ellie horriblemente, se queda fuera de acción, lo que significa que la adolescente tiene que enfrentarse por su cuenta a un grupo de personas potencialmente hostil que acecha.

Si bien el cabecilla quiere invitar a Ellie a su comunidad, una persona en particular, que los fanáticos del juego notará que es interpretada por Troy Baker, la voz original de Joel, no está tan interesada en la idea.

Por lo mismo, en el adelanto del episodio se ve a Ellie agarrando un cuchillo, corriendo por su vida y sumado a todo eso un edificio en llamas.

Revisa un adelanto del episodio 8 a continuación:

¿Cuántos episodios tendrá The Last of Us?

La primera temporada de la serie original de HBO Max tendrá un total de 9 capítulos que estrenarán todos los domingos hasta el 12 de marzo de 2023.

Revisa imágenes de el capítulo 8 de The Last of Us:

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 8 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)