[FOTOS] The Last of Us adelanta su horario de estreno: ¿Cuándo y a qué hora sale el episodio?

Para la tristeza de los fanáticos, The Last of Us llegará al final de su primera temporada este semana. No va más hasta nuevo aviso, después de un auspicioso recorrido con su primer ciclo.

La historia de Joel y Ellie llegará a un punto culmine que seguramente dividirá a los fanáticos, tal como lo anunció su protagonista Bella Ramsey, aunque igualmente los dejará pidiendo más del material adaptado por Craig Mazin para la televisión.

¿Cuándo sale el capítulo 9 de The Last of Us en Chile?

El noveno episodio y final de temporada de la serie verá la luz en HBO Max a partir del DOMINGO 12 DE MARZO a las 22:00 horas, en paralelo con su estreno en canal lineal HBO, el mismo día y a la misma hora.

¿Cuándo sale el final de temporada de The Last of Us en el resto de Latinoamérica?

México: 7:00 pm.

Guatemala: 7:00 pm.

Honduras: 7:00 pm.

El Salvador: 7.00 pm

Perú: 8:00 pm.

Colombia: 8:00 pm.

Panamá: 8:00 pm.

Ecuador: 8:00 pm.

Venezuela: 9:00 pm.

Bolivia: 9:00 pm.

República Dominicana: 9:00 pm.

Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Argentina: 10:00 pm.

Uruguay: 10:00 pm.

¿A qué hora sale el capítulo 9 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿De qué se trata The Last of Us, capítulo 9?

Look for the Light se denomina el episodio y tiene a Joel y Ellie alejados del grupo caníbal que los acechó en el último episodio. Aunque igualmente no dejan de la enfrentar peligros, a pesar de un destino que los conmina a separarse.

Sin embargo, al descubrir los métodos que Las Luciérnagas tienen considerados para obtener la muestra del cuerpo de la adolescente y conseguir la cura contra el hongo Cordyceps, a Joel no le causarán mucha gracia.

Revisa un adelanto del episodio 9 a continuación:

¿Cuántos episodios tendrá The Last of Us?

La primera temporada de la serie original de HBO Max tiene un total de 9 capítulos que concluirán su puesta al aire y estrenos este 12 de marzo de 2023.

Revisa imágenes de el capítulo 9 de The Last of Us:

