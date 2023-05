Christopher Nolan retoma su senda cinematográfica y ahora vuelve a adentrarse en la historia del mundo, a través de uno de los pasajes más trágicos del desarrollo científico: la creación de la bomba nuclear. La exploración la hará a través de Oppenheimer, su más nueva película.

El director británico vuelve a colaborar con Cillian Murphy para el rol principal, además de convocar a su director de fotografía predilecto en el último tiempo Hoyte van Hoytema, mientras que la música estará a cargo de quien ya le creó los sonidos para Tenet, el compositor Ludwig Göransson.

Pero lo más importante es que el largometraje impulsado por Universal Studios ya tiene fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?

La nueva película de Christopher Nolan tiene proyectado su estreno para el 21 de julio en Estados Unidos, por lo que a Chile y Latinoamérica muy probablemente se estrenará 24 horas antes, el 20 de julio próximo.

Esta es la trama de Oppenheimer, lo nuevo de Christopher Nolan

La película es un thriller épico que sumerge al público en la paradoja trepidante del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Es, finalmente, una exploración sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica y está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Quién está en el elenco de Oppenheimer?

El reparto de la entrega es simplemente descomunal. Partiendo por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer y Emily Blunt como su esposa, la bióloga y botánica Katherine 'Kitty' Oppenheimer.

También aparece el ganador del Oscar Matt Damon, quien interpreta al general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey, Jr. a cargo de Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU.

Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Ben Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jason Clarke, Jack Quaid, Alden Ehrenreich, David Krumholtz y Matthew Modine, completan el elenco de la película.