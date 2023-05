Las coordenadas ya están listas, ahora sólo falta tener las entradas. Roger Waters confirmó su paso por Chile con su más reciente gira, y se alza como uno de los shows imperdibles del segundo semestre en Santiago.

El ex Pink Floyd se presentará en el Estadio Monumental el próximo sábado 25 de noviembre de 2023.

Waters llega con el This is Not a Drill Tour, show que es proclamado como "una nueva, sorprendente y extravagante experiencia cinematográfica del rock and roll, es una impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para Amar, Proteger y Compartir nuestro precioso y precario planeta".

En la oportunidad, interpretará en vivo las inolvidables canciones de emblemáticos discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here y Animals.

¿Cuándo es la venta para Roger Waters en Chile? (Foto: DG Medios)

¿Cuándo y a qué hora es la venta de entradas para Roger Waters en Chile?

La preventa para el show en Santiago del This Is Not A Drill Tour contará con un 20% de descuento y partirá este martes 9 de mayo a las 11:00 horas y será exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes.

En tanto, la venta general comienza el jueves 11 de mayo a las 11:01 horas.

Las ventas son únicamente a través de la plataforma de Ticketmaster. Los tickets tendrán valores entre los $52.425 y los $378.625.