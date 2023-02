Ant-Man and The Wasp: Quatumania llega a los cines para abrir lo que será la Fase 5 del MCU, presentando básicamente la nueva amenaza que próximamente enfrentarán los Avengers. Y eso sobre todo se pautea en las cruciales escenas post-créditos que tiene la película con Paul Rudd y Jonathan Majors. Aquí te contamos más detalles.

Algunos fanáticos ya vieron la película de Marvel y han confirmado que serán dos las escenas post-créditos que cobran relevancia una vez concluida la historia de la película.

Hubo quienes incluso hablan de que lo que reside en ese material extra es incluso más interesante que las dos horas previas de la tercera entrega protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly.

Así, se continúa un historial de 15 años para Marvel, con el retorno de la tradicional doble escena post-créditos, luego de que Black Panther: Wakanda Forever sólo entregó una, aunque bastante emotiva y proyectando el futuro de la franquicia.

Además, quienes ya vieron la entrega establecieron que las escenas son cruciales para el desarrollo de la historia que vendrá, dejando a Ant-Man 3 con una gigantesca responsabilidad de establecer las bases de toda la saga del Multiverso con Kang El Conquistador, como el principal villano.