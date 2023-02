Daniel Fuenzalida es uno de los jurado del Festival de Viña, tarea que lo tiene cumpliendo un anhelo de infancia según confesó. Pero ahora, el reconocido locutor y animador televisivo muy convencido proyectó que en el futuro cercano tomará nada menos que el rol de conductor en la Quinta Vergara.

¿Daniel Fuenzalida quiere animar el Festival de Viña?

Así lo contó en conversación con Pamela Díaz en su programa de Youtube Hoy es Hoy Especial Viña, donde fue consultado por su experiencia como evaluado en las competencias.

"Maravillosa. Muy buena. Excelente. Me lo estoy viviendo a concho, disfrutando, hay cuestiones emotivas", comentó el ex Huevo, asegurando que era algo que había querido "siempre desde muy niño".

"Y además de ser jurad, después animar. Seguramente algún día voy a llegar a animar Viña del Mar. Absolutamente. La gente que ha pasado a ser jurado, después ha animado. Martín, el Rafa, Felipe. Así que demás que de aquí a 10 años estoy animando Viña", dictaminó el ex conductor de Me Late.

Eso para luego arriesgarse con sus propias proyecciones sobre quién vendrían antes que él en la animación del certamenn: "Lo voy a decir, ah. El próximo año yo creo que lo anima Pancho Saavedra, porque va a ser el último año de Canal 13. Yo creo que el canal le va a dar la oportunidad a Pancho de animar, y después lo estaría animando yo".

Arturo Longton, que también estaba en el programa, le consultó y ¿con quién lo estarías animando?". Fuenzalida admitió que no lo había pensado, pero se atrevió: "no lo había pensado. Me dejaste pensando... Pamela Díaz, Karen Doggenweiler".

Aunque Daniel también confesó que si le tocara la responsabilidad, "yo estaría cagao' de miedo. Sí. Porque tu puedes animar para un festival de 15 mil personas, tú (Pamela) animaste para 100 mil en Dichato. Pero lo que pasa con Viña es otra cosa".

"Es que el entorno te pone nervioso, la gente te pone nervioso", selló.