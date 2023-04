La ex chica Mekano ya no sabe qué hacer para no perder la atención de sus seguidores.

Daniela Aránguiz no pierde oportunidad para sacarle provecho al escándalo que ella misma detonó, por su quiebre público con Jorge Valdivia. Y ahora hasta confirmó que escribirá un libro sobre la extensa relación de amor y desamor con el ex futbolista, además de entregar detalles sobre largo historial de infidelidades del antiguo jugador de Colo Colo.

Lo que dijo Daniela Aránguiz de la publicación del libro

Fue en medio del debate por la publicación de la carta que le envió el Mago, en medio del panel del programa Zona de Estrellas, que la ex chica Mekano soltó la verdad de sus intenciones.

"Te voy a contar de qué se trata esta carta… yo voy a escribir un libro. Esta decisión la tengo tomada hace mucho tiempo", alertó Daniela.

Y complementó: "es un libro que me voy a demorar un tiempo en escribirlo, y estoy recopilando mucha información. Hay cosas muy dolorosas en mi vida, no solo en mis años vividos con Jorge, porque hay muchas cosas que la gente no sabe de mí, siento que vende mucho, por algo estamos conversando de esto".

Tras la revelación, Aránguiz se volcó a comentar la acusación de brujería que hace poco le hizo su esposo. Así, expuso que "cuando Jorge dice lo de los calzoncillos en el refrigerador... Hay cosas que uno no se espera jamás, menos del hombre por el que diste la vida, y aunque uno se quiera hacer la fuerte siguen doliendo".

"Una de las cosas que más me dolió fue esa humillación que me hizo, entonces yo no puedo creer que una persona pueda tener un doble discurso tan grande de escribirme cosas así, como millones de mensajes en mi celular", especificó Aránguiz.

Junto con eso, Daniela también reflexionó sobre lo que ha pasado en los últimos días, planteando que "el amor no se puede ir de un momento para otro, nosotros vivimos una relación tóxica muchos años, sobre todo el último año".

"Cuando uno perdona una vez, es para perdonar toda la vida, porque los perdones no existen, porque tienes que saber que si lo haces, se vuelve a repetir. De repente, es mejor cortar desde el principio que meterse en algo de lo que nunca más vas a poder salir", puntualizó.