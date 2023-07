El agua de los escándalos en torno a los futbolistas estaba demasiado tranquila. La atención se había volcado hacia Arturo Vidal. Pero resulta que ahora Maite Orsini agitó la marea y desató la tormenta una vez más.

Esto, porque sacó a la luz un comunicado en el que se quejó de los dichos públicos de Daniela Aránguiz en torno a su vida privada.

Y la ex esposa de Jorge Valdivia no se quedó callada y no perdió el tiempo para lanzarle una ácida reacción de vuelta.

¿Qué dijo Maite Orsini de Daniela Aránguiz?

“Han sido demasiados meses en los que he permitido que distintos medios publiquen información falsa sobre mi vida privada”, lamentó la diputada.

“Falsos regalos costosos, falsos viajes, falsos compañeros de departamento, etc. Sin pruebas y sin si quiera cotejar la información conmigo o mi equipo de prensa”.

“Les dejo el WhatsApp de mi equipo para que por favor hagan un mínimo trabajo de reporteo y pregunten a la fuente antes de publicar”, estableció Orsini.

Y su queja no quedó ahí, porque haciendo inapelablemente haciendo referencia a Daniela Aránguiz, arremetió de nuevo.

Así fue que indicó: “acá hay personas que -legítimamente- viven de hacer pública su vida privada, y que difunden mentiras a diestra y siniestra. Con la complicidad de múltiples medios o plataformas digitales que replican información falsa” .

“Yo no puedo estar desmintiendo públicamente cada mentira que se difunde, porque ese NO es mi trabajo, ni mi interés”.

“Les pido por favor un poco más de rigurosidad”, remató Maite, añadiendo el número para contactarse con su equipo de prensa.

La reacción de Daniela Aránguiz

La respuesta no tardó en llegar. Sin mencionarla, Daniela Aránguiz se puso frente a la cámara y lanzó una especia de advertencia con tintes de amenaza.

“¿Ahora quiere jugar? ¿Quieren pruebas?”, cuestionó Daniela. Eso para luego añadir, sarcástica, “empezó la cuarta temporada de esta teleserie. Por aquí, no por Netflix”.

En tanto, en una segunda historia, añadió que “me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron. Que pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido”.

“Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso. ¿Así que yo vivo de mi vida privada? Sí, y lo voy a seguir haciendo. Porque lamentablemente mi ex marido se gasta la plata de mis hijos, invitándote a viajar a ti “.