Daniela Aránguiz confirma su romance con Luis Mateucci: "Me pidieron pololeo"

Daniela Aránguiz no quiere dejar por ningún motivo el foco de la atención, por lo que ahora acaba de confirmar que mantiene un romance con Luis Mateucci.

Lo que empezó como una amistad evolucionó a un pololeo. Y, a pesar de que tuvieron varios distanciamientos, mientras la ex chica Mekano estaba en la controversia con Jorge Valdivia; ahora están juntos.

Aránguiz estuvo de vacaciones dos semanas en Estados Unidos, por lo que la noche del miércoles retomó su rol de panelista en el programa de farándula Zona de Estrellas.

Fue en ese espacio que sinceró su actual estado amoroso, al ser consultada por sus compañeros.

“Te echaron harto de menos. No solamente nosotros”, comentó Mario Velasco al recibir a Daniela.

¿Daniela Aránguiz y Luis Mateucci están pololeando?

“Mi pololi me ha echado de menos” , aseguró Daniela Aránguiz. “Daniela Aránguiz, ¿estás pololiando?”, apretó Velasco.

Entonces vino la confirmación de la ex del Mago Valdivia: “Sí, estoy pololeando. Me pidieron pololeo” .

“Se me enamoraron. Me insistieron, me insistieron. Ya cuando te llaman a las dos de la mañana y te dicen que te aman, yo creo que ya estás pololeando” , destapó de paso la polémica figura.

Y ya hablando derechamente sobre Luis, comentó que “yo creo que Mateucci se la juega. Se portó muy bien conmigo cuando estaba en Estados Unidos. Me ayudó en muchas cosas”.

“Lo que pasa es que somos muy amigos y nos llevamos muy, muy bien. Entonces yo creo que eso es súper importante, y vuelve mañana porque está en España”, puntualizó.

Daniela Aránguiz prometió que espera a Mateucci “con algunas sorpresas”. Esto, porque “estuve practicando mis bailes, hice algo ejercicio. Me estoy preparando para algo nuevo, una no sabe”.

“Más encima es más joven que yo, le pedí consejos a la Ceci (Gutiérrez), que tiene experiencia con hombres más jóvenes”, remató.