Jorge Mago Valdivia se inmola por Maite Orsini tras dichos de Daniela Aránguiz: "Ella no es cornuda"

El ex futbolista, Jorge Mago Valdivia utilizó sus redes sociales para salir en defensa de la diputada Maite Orsini, luego de los dichos contra ella de parte de la ex esposa del comentarista, Daniela Aránguiz.

Este nuevo enfrentamiento entre el ex Colo Colo y la influencer, es uno más de los innumerables que hemos visto entre ambos, luego de la separación de la mediática pareja.

A través de una historia en Instagram, Valdivia respondió “pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, sólo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite no es cornuda. Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”, comenzó señalando el otrora jugador.

El Mago continuó emplazando a su ex y le imploró que “sólo te pido que dejes tranquilas a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales decirles que, si van a llamar a alguien cornuda, háganlo con seriedad. No sean básicos. Informen de verdad y respeten al público que los sigue”, enfatizó.

A su vez, el comentarista de Radio ADN cerró su interpelación Sólo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor aún cuando no lo es. Saludos a todos y que tengan una linda semana”, pregonó el Mago hace unas jornadas.

La publicación del Mago (Instagram)

“Dormiste en mis sábanas, te secaste con mis toallas”

La ex rostro del programa Mekano, aprovechó de nuevamente sacar alguna cartita en relación al presente del padre de sus hijos y la parlamentaria y es por eso, que no dejó pasar una nueva oportunidad.

De manera muy pulcra e íntima, emplazó a Orsini y señaló que “te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Y ahora la cornuda eres tú”, comentó Aránguiz.

