La ex chica Mekano conto que habló con la diputada para confirmar el romance con su ex esposo Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz no para. Ahora se destapó que la diputada Maite Orsini le pidió a la ex chica Mekano que no manchara su carrera política, por todo el entuerto que han vivido estos últimos días en torno a Jorge Valdivia. La hermana de Rigeo decidió hacer caso omiso y dejó que estallara el escándalo.

¿Daniela Aránguiz habló con Maite Orsini?

Eso fue precisamente lo que comentó Daniela en Mucho Gusto: que se había puesto en contacto con la mismísima diputada de Revolución Democrática para confirmar que había iniciado un romance con su ex esposo.

"Una página que se llama Infama empezó a hablar que Jorge estaba con ella. Entonces yo llamo a Jorge: ‘¿Es verdad?’. ‘Mentira, mentira, mentira. Si tú quieres me crees’", contó Daniela.

Y Aránguiz continuó: "Hasta que me comunico con ella (Orsini). La llamé. Yo quería ir a la fuente porque me estaba sintiendo engañada de nuevo. Y ojo, así como fue un engaño para mí, para ella también, porque yo no la estoy culpando y que quedé claro esto, porque ella es una víctima de Jorge".

"Ella estaba en Brasil con él. Tengo todos los mensajes que después ella me borró. Siempre saco pantallazos de las conversaciones".

"No quiero entrar en más detalles. Ella sabe perfectamente lo que me dijo. Yo soy una mujer pública, tengo que dar la cara, nunca he escondido nada. Prefiero que me quieran por lo que soy realmente y no por algo que invento", recalcó.

En un punto de esta misma conversación es que Aránguiz destapa que "Maite Orsini me dijo 'por favor no hables nada, que mi carrera me ha costado y yo no quiero verme involucrada en esto'".