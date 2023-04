Cuando Christopher Díaz acaba de recuperar su titularidad en Rangers de Talca, además anotar un gol contra de Unión San Felipe el fin de semana, un balde de agua fría le escurrió por la espalda al lateral derecho: acaban de destapar públicamente su infidelidad, al mantener una relación paralela a la oficial, con una joven de 19 años.

¿Cómo se destapó la infidelidad de Christopher Díaz, de Rangers de Talca?

El "tecito" lo sacó a la luz en Instagram Copuchas TV, al apuntar que el defensa de 27 años tuvo un vínculo alternativo al oficial con Valentina Pereira, joven de 19 años.

Pero el cahuín no es gratuito, fu la misma Pereria quien acudió a la cuenta farandulera para exponer una serie de conversaciones con el futbolista, donde ella le advertía que le iba a contar toda la verdad a Silvia, quien es la pareja oficial del Coca.

"No pensé esto de tu parte, no pensé que querías causarme daño", se lee que le dice Díaz a Pererira. "Yo estuve ahí para decirte lo mucho que valías. Y que no hicieras nada malo contra ti. Y ahora quieres hacerme esto? Siendo que me juraste jamás hacerlo y me dijiste que podía confiar en ti".

Valentina le responde: "No es daño, pucha creo que si yo fuera ella me gustaría saber no?".

Básicamente, lo que hizo la amante fue dejar a Díaz en una situación de si yo no te tengo, por lo menos ella va a saber de la infidelidad.

"Déjalo así. Y quédate tranquila. Y puedes contar siempre conmigo, para lo que necesites. En serio. Podemos ser muy buenos amigos", le insiste Díaz en otro pasaje de la conversación.

Mientras que ella le espeta: "Ya lo escuché una vez de tu parte. Imposible ser amigos".

A pesar de ese intercambio Valentina le aclara que no puede haber amistad entre ellos, mientras él no quiere perder nada ya que le pide saber de ella, por si necesita ayuda o i quiere "conversar de la vida".

"Es que ser amigos después de lo que pasó...", duda una vez más Pereira. Díaz le insistió que "no me amenaces más con eso. No es grato vivir con esa sensación".

Toda ese intercambio se dio, mientras Díaz le dedicaba sendos mensajes de elogios y halagos a Silvia por medio de su cuenta en Instagram. Una de sus publicaciones recientes apunta: "Como si estuviéramos hechos a medida, encajo mi mirada en tu sonrisa, eres ese abrazo tan esperado, eres el beso anhelado. Te convertiste en ese milagro que ocurre sin esperarlo, y como si amarte en esta vida fuera poco, el mundo se queda en silencio cuando estoy contigo y el tiempo se acelera convirtiéndonos en un instante en el que me quiero quedar para siempre"

"Porque eres todo lo bonito que uno espera de la vida, yo decido amarte hasta el final, porque tú lo vales todo. Feliz primer año juntos mi vida", remata el futbolista, que hoy tiene su cuenta en modo privado.

Tras ponerle punto final a la conversación con Valentina, un hecho que que fuera de los márgenes del diálogo detonó que Pereira acudiera a Copuchas TV y cediera todo el chat en un video que fue publicado la tarde de este lunes, para conocimiento público. Estos son los registros: