Tras superar las complejidades de la pandemia, los responsables de la cadena de exhibición Cinépolis confirmó que se instalará con todo un nuevo complejo de multisalas en Maipú, expandiendo la presencia que tiene en la comuna.

¿Dónde queda el nuevo Cinépolis de Maipú?

El nuevo Cinépolis Boulevard Terrazas de Maipú está ubicado en Avenida Pajaritos 2897, en pleno corazón de la comuna sur poniente de la Región Metropolitana.

Se trata de un complejo con más de 1.000 butacas distribuidas en 7 salas, que debutará con proyectores láser de última generación, para disfrutar de estrenos en 2D y 3D, además de sonido envolvente.

El gerente de marketing de Cinépolis, Roberto Rasmussen, resaltó que "la reactivación de la industria nos ha dado el impulso para ir retomando nuestros proyectos y esta nueva apertura nos brinda la satisfacción de seguir acercando el séptimo arte a la gente".

Cinépolis, la compañía mexicana con operación en 16 países, compró CineHoyts hace más de 5 años, por lo que este movimiento se siente más como una expansión de su presencia en Maipú, ya que la firma también cuenta con el complejo de 10 salas del Mall Arauco Maipú.

¿Cuándo abre el nuevo Cinépolis de Maipú?

El nuevo cine iniciará sus funciones a partir de este jueves 2 de febrero.

Desde ese momento y hasta el 13 del mismo mes, tendrá activa una promoción con valores rebajados de $2.800 para las salas 2D y $3.500 para funciones en 3D.

En la cartelera estarán disponibles películas como Gato con Botas, Avatar: El Camino del Agua, Llaman a la puerta, Papá al Rescate, Rock Dog 3 y BTS YET TO COME (esta última no entra en los valores rebajados).