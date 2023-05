Nelson Beltrán, el asesor de imagen y maquillador más conocido en el mundo de la televisión como El Colombiano, vuelve a estar en la mira de la polémica, después de que criticó duramente el perfil estético de la estrella chilena del momento, Pedro Pascal.

Eso provocó que múltiples televidentes se sintieran incómodos con los cuestionamientos del panelista del matinal Tu Día y se volcaran a las redes sociales, para contraatacar en defensa del artista que este lunes desfiló por la alfombra de la MET Gala 2023.

Esta no es la primera vez que El Colombiano se mete en problemas por comentarios inapropiados al aire. El verano recién pasado cuestionó el paso Francisca Merino junto a su hijo por la alfombra de La Gala de Viña, y la panelista del programa Tal Cual le respondió con todo impugnando sus dichos.

¿Qué dijo El Colombiano sobre Pedro Pascal?

"Lo que no me gusta, es su sonrisa. Tiene un diente negro", fue lo primero que resaltó Beltrán al tomar la palabra, luego de que Nacho Gutiérrez impulsara la conversación en torno al protagonista de The Last of Us.

Como si eso no fuese lo suficientemente inapropiado, El Colombiano complementó: "yo tengo una foto, de la revista Vanity Fair. Pareciera que le hicieron un diseño de canino a canino, o se le cayó la carilla del segundo premolar ¿Cómo justificas un diente negro?".

La respuesta de sus compañeros de pantalla fue tildarlo de "atrevido" por hacer tamaña afirmación. Sin embargo, Beltrán retrucó: "él es atrevido que sale con un diente negro, yo los tengo blancos".

"¿Quién a propósito se pone algo negro en un diente? Usted se pone la corbata negra (…) Fue algo de lo que yo me di cuenta al aire. Yo llamé a una odontóloga a las 11 de la noche y me dijo: 'Es posible que esa pieza dental la haya perdido, y eso sea una corona. Esa se oscurece porque fuma'", explicó.

Así se vio el incómodo momento televisivo:

Las reacciones de la gente

Tras la provocación, los televidentes no se quedaron callados y a través de Twitter manifestaron su incomodidad con los dichos de El Colombiano al aire. Estas fueron algunas de las publicaciones:

El Colombiano revienta a Pedro Pascal y fans no se lo perdonaron.(Foto: Twitter)

