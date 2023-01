Alcaldesa de Providencia se involucró en la particular canción que estrenó la cantante colombiana contra su ex marido.

Siguen los coletazos tras el estreno de la nueva canción de Shakira, una más, que va contra su ex marido Gerard Piqué y que ahora también apunta a la actual pareja del ex futbolista, Clara Chia.

Alrededor del mundo muchas han sido las reacciones, hasta de plagio se ha hablado tal como fue la acusación de la cantante venezolana Briella, quien dice que la producción es igual a una que ella estrenó hace seis meses.

Pero eso no fue todo y ahora apareció nuestro país y fue nada más ni nada menos que la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei quien se involucró en el asunto de una manera muy especial y puntual.

Sin embargo, lejos de querer polemizar con su opinión, esta estuvo enmarcada en una particularidad que va relacionada con su vestimenta. Pues bien, la edil dio cuenta que la cantante colombiana en el video usó la misma blusa que ella tiene, asi tal cual.

La prenda es similar, con el mismo diseño y es algo que la jefa comunal no dejó pasar y lo publicó en su cuenta de Instagram. "Cuando vi que Shakira me copió mi blusa me Piqué. Pero hoy, clara-mente creo que es un orgullo coincidir en gustos de ropa con una gran artista", comentó Matthei.

A su vez, agregó de manera simpática "Terminando la semana con un poco de humor ¿Recuerdan esa blusa que me hice hace un tiempo? ", finalizó en su comentario a través de la red social.

Sin duda, algo muy especial en esta nueva reacción que se originó en esta canción que sigue batiendo todo tipo de records y a la fecha ya lleva casi 70 millones de reproducciones en Youtube.