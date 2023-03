Aquí hay una que no la vimos venir: la actriz Liv Tyler volverá a incorporarse Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para interpretar al personaje de Betty Ross, el interés amoroso de Bruce Banner / Hulk.

¿En qué película Marvel vuelve Liv Tyler como Betty Ross?

De acuerdo con una publicación de The Hollywood Reporter, la hija del vocalista de Aerosmith Steven Tyler encarnará nuevamente el papel que hizo hace 15 años para Captain America: New World Order, la cuarta entrega en al saga del Capitán América, ya sin Chris Evans en el rol principal y con el Sam Wilson de Anthony Mackie cultivando el manto del personaje que ya adoptó en The Falcon and The Winter Soldier.

Tyler interpretó por primera vez a Betty, la también hija del general Thaddeus Ross en The Incredible Hulk, de 2008, entrega en la que Banner era interpretado por Edward Norton, antes de que Mark Ruffalo se hiciera con el gigante esmeralda.

Ahora, Liv no sólo deberá interactuar con Ruffalo como el nuevo Bruce para ella, sino que también tendrá a Harrison Ford como el padre de su personaje, quien entró a reemplazar a William Hurt tras su fallecimiento.

Por el momento, la trama de Captain America: New World Order se mantiene en la incógnita, pero esta claro que múltiples personajes secundarios de Hulk dirán presente en la producción, con Thaddeus Ross como el Presidente de Estados Unidos y el retorno de Tim Blake Nelson como Samuel Sterns, más conocido como el villano bautizado como El Líder.

En ese escenario, los fanáticos ya se preguntan si en la conspiración de gran envergadura que deberá enfrentar Wilson como el Capitán América, también se podrá ver la transformación de Betty Ross en Red She-Hulk o en Arpía, para reencontrarse con Hulk, tal como se vio en uno de los recientes y más alabados arcos del cómic con el personaje, Immortal Hulk, de Al Ewing y Joe Bennet.